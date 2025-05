Modena retrocesso in A2 Elite, sfida ininfluente contro Maccan Prata

Ultima ininfluente trasferta per il Modena in A2 Elite (in foto Ben Saad) con i gialloblù che sono già retrocessi con 2 giornate di anticipo. Amarante e compagni giocano alle 15 a Pordenone sul campo del Maccan Prata quarto e in piena corsa playoff, poi sabato 10 chiuderanno in casa con Rovereto. Intanto si pensa già al futuro e alla ripartenza annunciata su queste colonne dal presidente Nicola Diana. Ancora da definire la categoria, visto che dopo la discesa in A2 la società potrebbe anche valutare di chiedere in declassamento in Serie B e al 99% non sarà più Nunzio Checa l’allenatore. Nel nuovo corso – basato su Dudu Costa e i giovani del vivaio – non ci sarà il ritorno di Giuseppe Fazio, che da qualche settimana è stato annunciato come nuovo direttore generale dall’Olimpia Regium appena promossa dall’A2 all’A2 Elite.

Le altre gare di oggi: Rovereto-Cdm, Elledì-Mestre, Cesena-Leonardo, Lecco-Mantova, Ol. Verona-Pordenone, Milano-Altamarca.

Classifica. Mantova 62, Mestre 58, Cdm 41, Maccan 39, Rovereto 38, Altamarca 35, Pordenone 34, Elledì 32, Lecco 31, Cesena 29, Leonardo (-1) 23, Milano 22, Ol. Verona 18, Modena Cavezzo 15.