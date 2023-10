Il Modena batte la Ternana: c’è al prima rete di Palumbo

Modena, 29 ottobre 2023 – Secondo il dizionario, il termine ’sicurezza’ può essere declinato così: condizione oggettiva esente da pericoli. In più, ci permettiamo di aggiungere, condizione che fa sentire e rende forti. Sì, non c’è bisogno di aggiungere altro, effettivamente. Perché di difetti se ne trovano pochi alla prestazione del Modena, se non la macchia del gol di Dionisi alla fine.

C’è da sorprendersi? Forse no. Se si riguarda a tutte le partite fin qui giocate, si fa molta fatica a trovarne una nella quale il Modena abbia sbagliato l’approccio. Forse, a Cosenza. Poi, lo racconta l’identità che ormai questa squadra ha, solo grandi inizi e pure la Ternana deve ’arrendersi’ ad un quarto d’ora di motore a mille.

Poco più di 50 secondi e Duca avrebbe pure da festeggiare il primo gol in B ma il Var non è d’accordo e si accorge di un fallo di mano dello stesso centrocampista sul rinvio di Mantovani che appare anche giusto e, per cui, si resta sullo zero a zero. I pianeti si allineano al 17’.

Sembrava scritto su qualche strana pagina di sport, forse sui muri di Modena e siamo certi, in fondo, se lo aspettasse anche lui di raccogliere quella palla in area e scagliarla in rete sotto la Montagnani dove, per ragioni di cuore, non ha potuto esultare come vorrebbe. Antonio Palumbo trova la prima rete con la maglia del Modena, da grande ex, ma questo è il calcio e il Modena ne gode in un pomeriggio in cui era fondamentale indirizzare subito la gara, segnando già in avvio. Quando giochi così, con tale sicurezza, ti si chiede inevitabilmente di chiudere la partita perché è nelle tue possibilità.

Nel recupero uno straripante Duca offre un assist al bacio per Strizzolo che, a tu per tu con Iannarilli, calcia alto. Occasione ghiotta, molto. Ma la giornata è talmente positiva che ad inizio ripresa il Modena se ne guadagna un’altra, questa volta col neo entrato Falcinelli.

Al 56’ Magnino calcia da fuori, Iannarilli la lascia lì e l’ex perugino si avventa come un rapace per il tap-in: il raddoppio. Entra anche Manconi, poi Pergreffi e Bozhanaj e il Modena, tanto per cambiare, cambia sistemi di gioco come se fossero vestiti e passa alla difesa a tre per contenere (se mai ce ne fosse bisogno) la reazione della Ternana e sfruttare gli spazi. Di spazi, nel finale ce ne sono molti. Bozhanaj, Manconi e lo stesso Falcinelli avrebbero potuto mettere la ciliegina sulla torta, questo non accade e la Ternana regala qualche brivido con la rete di Dionisi al 95’. Della serie non si può mai star tranquilli.

La classifica? Chi vuole, può guardarla. Il Lecco (vincendo a Palermo) ha addolcito ulteriormente la bella serata canarina, a Catanzaro sarà un match che varrà il secondo posto dietro al Parma.

Il tabellino

Modena 2

Ternana 1 Modena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Riccio, Zaro, Cauz (15' Ponsi); Magnino, Gerli,

Palumbo (68' Bozhanaj); Tremolada (68' Pergreffi), Duca (52' Manconi); Strizzolo (52' Falcinelli). A disp.: Vandelli, Guiebre, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Cotali, Abiuso.

All.: Bianco Ternana (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Celli (58' Raimondo); Diakitè (58' Casasola), Luperini, Pyyhtia, Favasuli (58' Corrado), Lucchesi (73' Di Stefano); Falletti, Favilli (76' Dionisi). A disp.: Vitali, Brazao, De Boer, Viviani, Garau, Travaglini, Margineau. All.: Lucarelli Arbitro: Perenzoni di Rovereto Reti: 17' Palumbo, 56' Falcinelli, 95' Dionisi Ammoniti: Luperini, Ponsi, Diakité, Falcinelli, Seculin Angoli: 5 a 5. Recupero: 3' p.t., 5' s.t. Spettatori: 8.875