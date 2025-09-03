Modena Un mercato d’anticipo e in attivo

Nel piano mercato del Modena, imbastito ben prima della fine dello scorso campionato, era prevista anzitutto la costruzione della rosa (più o meno completa) entro l’inizio del ritiro, così da agevolare il nuovo allenatore. Altro aspetto, era quello di aumentare notevolmente il tasso tecnico e caratteriale nei reparti del campo ritenuti privi di tali caratteristiche, ovvero la difesa ed il centrocampo, provando a valorizzare invece gli investimenti fatti in attacco una estate fa. Ed ecco spiegato il mercato canarino, peraltro chiuso in attivo considerate le uscite appena superiori ai 2 milioni di euro compensate dai 3 milioni e 200mila euro circa di entrate, frutto soprattutto della cessione di Palumbo.

Dal punto di vista strategico, Andrea Catellani ha portato a termine gli obiettivi fissati. Riuscendo a vendere i giocatori a fine ciclo, rinforzando il Modena con profili che hanno vinto la B in passato, inserendo freschezza ed internazionalità con Nieling e Massolin, oltre a Beyuku (già presente da un paio d’anni) il quale la prossima estate varrà sui 3 milioni.

Paradossalmente, l’impresa (riuscita a metà) era liberarsi di quei contratti che i canarini si portano dietro dalla precedente gestione. Per Oukhadda è avvenuto, per Ponsi e per Strizzolo no. Difficile, difficilissimo trattare con quest’ultimo, pur incentivandolo a lasciare il contratto in essere per rilanciarsi altrove, in particolare in serie C dove lo attendeva il Dolomiti Bellunesi. Niente da fare. Volendo essere un bel po’ puntigliosi, lunedì sera a Milano poteva essere messa la ciliegina sulla torta ma, come detto, il Modena aveva un giocatore da valorizzare economicamente e sportivamente come Beppe Caso. Di questo, però, parleremo a gennaio.

Da qui ai primi freddi invernali, Sottil potrà fare affidamento su una rosa ampia e profonda, con due calciatori per ruolo. Competitività al suo interno, questo chiedeva il tecnico. Perché il lavoro settimanale è vitale, anche l’allenamento deve avere un livello pari a quello della partita. Le prime tre gare ufficiali hanno dimostrato che la fase difensiva, c’è. L’esperienza di Adorni funziona, le qualità di Tonoli e Nieling pure, in attesa di Dellavalle. Il grande salto il Modena lo ha fatto sugli esterni, con due frecce di valore assoluto per la B come Zampano e Zanimacchia. Sersanti e Pyyhtia hanno gamba e piede, Massolin incuriosisce, Di Mariano è un jolly di tutto rispetto per la categoria e può fare l’esterno o la seconda punta. Per caratteristiche, mancherebbe un vero e proprio ariete là davanti. Gliozzi lega il gioco, Defrel ha qualità ma non sempre il gol nel dna, Pedro è chiamato al riscatto e Caso ama gli spazi. Sottil li sta ruotando, anch’egli alla ricerca della miglior soluzione e di portare tutti alla condizione ideale. Se è vero che un De Luca o un Cerri avrebbero fatto comodo, altrettanto vero è che quei gol arriveranno anche dagli esterni e dai centrocampisti, per il modo che il Modena ha di interpretare il 3-5-2. Poi, di questo, se ne riparlerà a gennaio.