Modificato il calendario della Robur. Derby con i Leoni anticipato a sabato

Ad appena tre giornate dall’inizio della battaglia, c’è già, nel calendario della Robur, un cambio di data: la partita con il Poggibonsi, in programma allo stadio Franchi domenica 21 con fischio di inizio alle 15, andrà in scena, allo stesso orario, il giorno precedente. Una decisione ratificata dalla Lnd, previo accordo tra le due società. Una scelta fatta in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 24, con la squadra di Bellazzini impegnata nella trasferta sul campo del neopromosso Scandicci. Bianconeri e giallorossi avranno così un giorno in più di preparazione da sfruttare. Si sono già ‘annusati’ nel pre-campionato, il Siena e i Leoni: neanche due settimane fa si sono infatti affrontati nella prima gara ufficiale della stagione, in Coppa Italia, turno superato dai ragazzi di Bellazzini, 2-1, grazie al rigore trasformato al 90’ da Nardi (peccato il numero 10 non sia riuscito a ripetersi con il Tau Altopascio…). La Robur proseguirà il suo cammino in Coppa mercoledì 8 ottobre alle 15, al Muzi di Orvieto. Stadio di cui Somma e compagni pesteranno l’erba anche domenica, sempre alle 15, per la seconda giornata di campionato (tagliandi in vendita oggi e domani dalle 16 alle 19 alla biglietteria del sottopassaggio alla Lizza). L’obiettivo è cancellare subito la sconfitta incassata con il Tau, all’esordio, amarissima per come è maturata, per le tante occasioni sprecate, a partire dai due penalty. Detto del Poggibonsi al terzo turno e dello Scandicci al quarto, il mese di settembre proseguirà per il Siena con la sfida del Franchi con il Terranuova Traiana, avversaria ostica per tradizione, in programma domenica 28. Il mese di ottobre, per i bianconeri, si aprirà invece con la trasferta sul campo del Follonica Gavorrano, una delle squadre da tenere maggiormente d’occhio in questo campionato. Intanto, all’Acquacalda, i bianconeri continuano a faticare: in programma oggi una sessione mattutina; in programma al mattino anche la seduta di rifinitura di domani. Tutti a disposizione di mister Bellazzini, i bianconeri, a eccezione di Menghi che, alle prese con un problema al polpaccio, prosegue con il proprio programma di recupero: ci sarà da aspettare ancora un po’ prima di rivedere l’attaccante abile e arruolabile