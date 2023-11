Moie, un pareggio amaro. Con l’ultima finisce 2-2

MOIE VALLESINA

2

VILLA SAN MARTINO

2

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti (35’ st Pandolfi), Giunchetti, Costantini (20’ st Paolucci). All. Rossi.

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Ragni, Zallarelli, Paoli, Sensoli, Balleroni, Tartaglia, Messina, Pantaleoni (30’ st Marinelli), Pasini (10’ st Angelini). All. Pompei.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Reti: 5’ pt Paoli, 40’ pt Mosca, 15’ st Carboni, 17’ st Messina (rig.).

Finisce in pareggio il testa coda del girone A di Promozione. Che era una partita con insidie per la capolista Moie Vallesina si immaginava dalla vigilia e tale è stata con l’ultima della classe che strappa un pareggio sul campo della prima. Partita equilibrata, come del resto il torneo, con nessuna delle due squadre mai veramente capace di prendere il sopravvento sull’altra. Primo tempo molto tattico in cui le due formazioni non osano più di tanto, ma il match si sblocca subito: al 5’ il Villa San Martino recupera palla a centrocampo, Paoli dalla trequarti vede Anconetani fuori dai pali e conclude a rete beffando il portiere di casa per un eurogol. Il Moie Vallesina inizia a giocare e a creare, ma non a capitalizzare. Fino al 40’ quando Mosca si ritrova il pallone tra i piedi e con la porta vuota non può sbagliare per la rete del pareggio. Il Moie inizia forte il secondo tempo con Marini che di testa però manda alto a seguito di un calcio d’angolo. Il gol per i padroni di casa non tarda ad arrivare e lo segna Carboni su una punizione dalla distanza guadagnata da Giunchetti. Ma la gioia per la squadra di Rossi dura appena un paio di minuti. Messina va giù in area di rigore e l’arbitro concede il penalty alla formazione ospite. Dal dischetto si presenta proprio lo stesso Messina che non perdona. Il Moie Vallesina cerca in tutti i modi di portare a casa i tre punti, ma invano. Finisce 2-2.