Molassana vince 2-0 contro Beverino: ingenuità difensive costano caro

Molassana

2

Beverino

0

MOLASSANA: Carlucci, Altamore, Tripi, Pittaluga, Drago, Ventura (62’ Grossi), Rapeni, Costa (77’ Stilo), Traverso (85’ Careni), Praglia (80’ Aroso), Venturelli. All. Gullo.

BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Del Santo, Bonfiglioli, Lufrano, Mozzachiodi, Morachioli (65’ Bottegal), De Cillis, Benmoumen (81’ Pesalovo), Lunghi, Cupini (65’ Pieroni). (A disp. Grippino, D’Imporzano, Bono, Ruberto). All. Parodi.

Arbitro: Martino di Savona (Bordone di Chiavari e Nicastro di Genova).

Reti: 6’ Costa, 35’ autorete Mozzachiodi.

GENOVA – L’Intercomunale Beverino perde 2-0 in casa del Molassana nella 23ª giornata di Promozione. Partita equilibrata e combattuta con i beverinesi che pagano a caro prezzo due ingenuità difensive. Passano soltanto 6’ ed i genovesi sono già in vantaggio: Del Santo tira, Andreoli riesce a respinge ma sulla ribattuta Costa segna. Al 20’ un tiro dal limite di Lunghi esce di poco. Al 35’ il raddoppio è una sfortunata autorete di Mozzachiodi che devia nella propria porta un corner di Venturelli. Al 60’ bel tiro al volo di Traverso che esce di poco. Al 73’ provvidenziali respinte sulla linea di due difensori locali su conclusioni consecutive di Benmoumen e Lunghi nate da un bel cross del neoentrato Bottegal. Al 76’ azione personale di Lunghi il cui tiro è parato da Carlucci. All’84’ il subentrato Pieroni, servito da Mozzachiodi, a due passi dalla porta calcia fuori. Negli ultimi minuti Traverso e Venturelli sprecano due azioni in contropiede.

P.G.