Molinense e Nova Vigor Misericordia: Nuove nomine tecniche per la prossima stagione

In Seconda Categoria la Molinense ha definito l’area tecnica per la prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo della prima squadra e degli juniores è Filippo Caroti, tecnico conosciuto nelle categorie dilettanti che si cala in una nuova veste. Come allenatore è stato scelto Simone Rimini, al primo incarico nella categoria, ma con trascorsi recenti con il San Clemente. L’allenatore degli juniores provinciali è il confermato Lorenzo Celestini. La società del presidente Riccardo Santoni ringrazia il direttore sportivo Christian Grifoni per gli anni trascorsi a Molino del Piano e l’allenatore Jonathan Poggiali, arrivato a stagione in corso, per l’impegno dimostrato e il contributo dato al club.

La Nova Vigor Misericordia, dopo la retrocessione in Terza Categoria, ha confermato l’allenatore Filippo Barucci, mentre il nuovo direttore sportivo è Enrico Rossini, che vanta già esperienze in altri club, dopo l’uscita di scena di Mansueto Perini. Il consiglio della società di Pontassieve verrà allargato con l’ingresso di nuovi membri.