Momenti di verifica. Il Montefano contro il Moie pensando alla Coppa Italia

Alle 18 il Montefano farà le prove di campionato nel test contro il Moie Vallesina, formazione del girone A...

di LORENZO MONACHESI
20 agosto 2025
Pallone

Alle 18 il Montefano farà le prove di campionato nel test contro il Moie Vallesina, formazione del girone A di Promozione. "Sono momenti – dice Lorenzo Gigli, diesse del Montefano – che ci permettono di avvicinarci agli appuntamenti che contano, mancano pochi giorni perché il 31 affronteremo il Chiesanuova nell’andata di Coppa Italia. Questi test sono utili per capire a che punto siamo come compattezza e unione, i segnali sono positivi avendo notato ogni volta dei progressi". Ai nastri di partenza si presenta un Montefano rinnovato non solo nell’organico ma anche nello staff tecnico con la panchina affidata a Lorenzo Bilò. "I ragazzi – spiega Gigli – stanno assimilando i concetti predicati dal tecnico e già si vedono i risultati, ma siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare perché sono molteplici le componenti che entrano in gioco quando ci sono in palio i punti. L’obiettivo è assicurarci la categoria ma anche toglierci qualche soddisfazione, vogliamo un Montefano all’altezza della situazione".

