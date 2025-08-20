Momenti di verifica. Il Montefano contro il Moie pensando alla Coppa Italia

Alle 18 il Montefano farà le prove di campionato nel test contro il Moie Vallesina, formazione del girone A di Promozione. "Sono momenti – dice Lorenzo Gigli, diesse del Montefano – che ci permettono di avvicinarci agli appuntamenti che contano, mancano pochi giorni perché il 31 affronteremo il Chiesanuova nell’andata di Coppa Italia. Questi test sono utili per capire a che punto siamo come compattezza e unione, i segnali sono positivi avendo notato ogni volta dei progressi". Ai nastri di partenza si presenta un Montefano rinnovato non solo nell’organico ma anche nello staff tecnico con la panchina affidata a Lorenzo Bilò. "I ragazzi – spiega Gigli – stanno assimilando i concetti predicati dal tecnico e già si vedono i risultati, ma siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare perché sono molteplici le componenti che entrano in gioco quando ci sono in palio i punti. L’obiettivo è assicurarci la categoria ma anche toglierci qualche soddisfazione, vogliamo un Montefano all’altezza della situazione".