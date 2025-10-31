Momento complicato. Recanatese, supporter col morale sotto terra

Se da un lato, squadra e staff cercano di "compattarsi" ed anche un momento conviviale in un noto locale del litorale può essere utile alla bisogna (assente però il presidente Angelini che si è concesso qualche giorno di relax per ritemprarsi e magari meditare sul suo prossimo futuro), i tifosi della Recanatese esprimono profonda delusione per l’avvio di stagione al di sotto anche delle più nere previsioni della vigilia. Lo fanno con i consueti toni misurati e mai sopra le righe che contraddistinguono la parte "moderata", nota per le sue virtù di pazienza e tolleranza. Gli aficionados però non le mandano a dire, potendo parlare anche con cognizione di causa visto che le loro assenze al "Tubaldi" sono rarissime ed anzi qualcuno di loro trova anche il tempo per assistere agli allenamenti. La loro fede giallorossa è al di sopra di ogni sospetto: "Non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Come budget – dicono – siamo al diciassettesimo posto e dunque la classifica parla chiaro. Noi e Castelfidardo siamo le società che hanno speso meno e dopodomani ci ritroveremo di fronte nel derby delle cenerentole. Triste assistere ad una partita che sarà una sorte di mors tua vita mea". Anche i recenti tormenti societari con le dimissioni del dg Giulietti ed i mal di pancia, non più nascosti, di Angelini creano malumori e disorientamento: "Era prevedibile sin dall’inizio che le due anime avrebbero fatto grande fatica a coesistere e poi, ad acuire il tutto, sono arrivati anche i risultati negativi sul campo. In teoria le possibilità economiche ci sarebbero, ma le risorse ci debbono essere anche nella realtà dei fatti. Non parliamo poi di una campagna acquisti fatta solo a pochissimi giorni dall’inizio del campionato. Notiamo un po’ tutti che in questi ultimi anni c’è stata troppa improvvisazione mentre invece ci aveva sempre caratterizzato un’ottima programmazione che pare caduta nel dimenticatoio". Tra i diversi pareri ne raccogliamo anche uno particolare: "Se non c’era la capacità economica di disputare un campionato oneroso come quello di D era meglio fare un atto di umiltà ed autoretrocedere la squadra in Eccellenza". C’è un pensierino anche su Savini: "Alcune volte abbiamo visto allenamenti blandi, superficiali, con poca intensità ed allora è inevitabile che i risultati domenicali sono il segno più tangibile del lavoro settimanale".