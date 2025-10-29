Momento difficile. Recanatese, diverbio a Pomezia tra i massimi dirigenti del club

In un momento terribilmente complicato come questo con problemi di tutte le tipologie, tecniche, "sanitarie" con i molteplici infortuni, societarie e gestionali, l’unica strada percorribile per tentare di risalire la china non dovrebbe prescindere da una sostanziale unità di intenti. In sostanza mostrare solidità e compattezza per invertire la rotta perché in fondo abbiamo appena oltrepassato il primo quarto di campionato e ci sono 25 partite ancora da affrontare.

Invece abbiamo appreso da varie fonti che a Pomezia, magari in seguito alla delusione post-partita derivante dal risultato e per animi un po’ troppo surriscaldati, c’è stato un diverbio che ha avuto anche toni accesi tra i massimi responsabili della società presenti nei pressi degli spogliatoi. La gara era a porte chiuse per problemi di agibilità dell’impianto laziale ma in diversi hanno avuto accesso alla struttura, in virtù dei loro incarichi "dirigenziali".

Con la squadra a meditare per il sesto ko consecutivo, Savini a disertare i bloc notes dei giornalisti per effetto dell’attuale silenzio stampa non è stato, a quanto ci hanno riferito, un bel vedere ed in ogni caso, per la situazione che si sta vivendo, ci sarebbe bisogno di tutto tranne che di questo.

Nel frattempo la truppa ha ripreso gli allenamenti con D’Angelo che torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica e Chiarella che pian piano sta recuperando dagli acciacchi che lo hanno tenuto recentemente lontano dai campi di gioco. Questo è un altro "problemone" in casa giallorossa: ossia coloro che, presi in extremis, davvero sul filo di lana del mercato e che dovevano, sulla carta e nelle intenzioni, essere i valori aggiunti del collettivo, hanno sinora dato un apporto men che modesto anche per problematiche di natura fisica.

E gli effetti sono inevitabili, come certificato dalla classifica, perché, d’altronde, non è che puoi sperare che sia un ragazzino alle prime armi e pochissima esperienza a tirarti fuori dai guai. Questa mancanza di leadership si è avvertita in tante troppe circostanze e, nella tifoseria, crescono a dismisura, settimana dopo settimana, i nostalgici, coloro cioè che attraverso vari canali rimpiangono i protagonisti degli anni d’oro, da Sbaffo a Ferretti, da Raparo a Ferrante, da Giampaolo a Senigagliesi per non parlare ovviamente di Giovanni Pagliari. Sembra passato remoto, invece parliamo di appena tre anni fa.