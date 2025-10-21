Acquista il giornale
  4. Momento no. Chiesanuova, terzo passo falso nel Pesarese

Non c’è due senza tre e appunto la terza trasferta del Chiesanuova nel Pesarese è stata di nuovo nefasta....

di ANDREA SCOPPA
21 ottobre 2025
Non c’è due senza tre e appunto la terza trasferta del Chiesanuova nel Pesarese è stata di nuovo nefasta. Il cambio in panca non ha mutato la situazione, dopo le sconfitte per 2-0 a Montecchio e quindi ad Urbania, domenica è maturato il 3-1 ad Urbino: mai finora i biancorossi avevano subito tre reti. Affermazione meritata per i ducali, venuti fuori nella ripresa dopo l’equilibrio (e lo 0-0) del primo tempo. Insomma strada ancora e molto in salita per il nuovo mister Mariotti, con alle porte una sfida casalinga che diventa delicatissima contro la Civitanovese, è infatti ultima vs ultima. Intanto ieri il club presieduto da Luciano Bonvecchi ha comunicato l’addio con Marco Bruni. Il responsabile della Prima squadra, figura vicina e legata a Mobili, lascia l’incarico ed il club dopo essere arrivato, assieme al tecnico, nell’estate 2023. Il Chiesanuova lo ha ringraziato nel comunicato stampa con parole toccanti e di stima, in particolare per le doti umane, l’etica professionale, lo spirito di servizio e le capacità organizzative in più incarichi, in estate ad esempio Bruni aveva aiutato la dirigenza nella sessione di mercato.

Andrea Scoppa

