Momento no. Cianni: "Recanatese, c’è da dare di più»

"Non farti cadere le braccia", recitava una vecchia canzone di Bennato che sembra adattarsi perfettamente al momento, in campo e fuori, della Recanatese ed il dt Josè Cianni, relativamente alla prestazione di Ancona, non fa sconti, in riferimento soprattutto alla legittimità del 2-0 finale e valutando le rarissime opportunità create, tanto che i dorici sono prevalsi con poco più di un filo di gas. "Il primo tempo non l’abbiamo praticamente giocato, nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, nel contesto di una partita non bella da ambo le parti. Giustamente è stato osservato che abbiamo fatturato poco in termini di occasioni, affrontavamo una big, ci sono delle difficoltà ma pretendiamo di più. Ora siamo chiamati a reagire ed in maniera forte". Nel frattempo, a livello di infortuni, piove davvero sul bagnato. Ieri Alessio Re si è operato ad Arezzo al crociato ed i responsi sul difensore Ghio non sono confortanti, tutt’altro: "Il problema è più grave del previsto visto che c’è un interessamento del legamento e probabilmente non solo. Dobbiamo valutare, con un’ulteriore visita, se optare per una terapia conservativa o procedere con un intervento chirurgico. Ad andar bene ci vorranno almeno tre mesi. Chiarella e Beruschi domenica in panchina? Solo per onor di firma ed arrivare a venti effettivi: purtroppo siamo messi così." E nel riscaldamento si è fermato pure Giusti, l’esterno destro del 2006, sostituito in extremis da Gori: "Poco prima del match ha sentito contrarre il quadricipite e domani si sottoporrà ad un’ecografia. Speriamo che non si tratti di uno stiramento. È un inizio di stagione dove i problemi di questo tipo sembrano non finire mai, ma dobbiamo ricompattarci e ripartire".

Viste però soprattutto le condizioni di Ghio, tra l’altro un under classe 2005, diventa improrogabile ed urgente l’arrivo di un difensore centrale considerato che ci sono i soli Fiumanò e Cocino: "Arriverà senz’altro ed in tempi brevi". Tutti però sono chiamati a dare ancora qualcosa in più ed a non sottovalutare una classifica che sta diventando molto precaria: "Certamente e non può nemmeno bastare il fatto che siamo un gruppo giovane e che ci sono così tante defezioni. Potevamo e dovevamo fare meglio specie in quelle partite alla nostra portata (Termoli e soprattutto San Marino ndr)".