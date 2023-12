Momento no. La Cittadella rallenta ancora . Col Fabbrico non va oltre il pari

cittadella

CITTADELLA: Narduzzo, Sejdiraj, Pivetti (36’st Mondaini), Covili, Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa (30’st Boilini), Vernia (15’st Bandaogo), Falanelli (45’st Caselli), Malivojevic, Martinez (15’st Ridolfi). A disp.: Neri, Arati, De Lucca, Pezzani. All. Salmi

FABBRICO: Burigana, Dodi, Pipoli, Aldrovandi, Bationo, Carnevali, Faye, Barbieri (30’st Agosti), Zampino (38’st Ferrara), Bassoli, Puglisi. A disp.: De Prisco, Gibertoni, Messere, Ferrari, Foderato, D’Ambrosio, Ferrara. All. Cristiani Arbitro: Zampini di Ravenna

Reti: 6’ Martinez, 21’st Zampino

Note: espulso mister Cristiani, ammoniti: Serra, Faye, Bationo, Covili

La capolista Cittadella frena ancora facendosi imporre il pari dal Fabbrico a San Damaso (solo 5 punti in 4 gare) e vede le tre inseguitrici rosicchiare tutte 2 punti, in vista della super sfida sul campo del Terre di Castelli. Eppure la rete al 6’ di Martinez con un colpo a distanza ravvicinato sembrava poter aprire una giornata tranquilla.

Poco dopo bel contropiede di Falanelli sulla sinistra, cross in mezzo per Malivojevic il cui tiro viene deviato. Nella ripresa subito Vernia ci prova dalla distanza, la palla lambisce la traversa della porta reggiana. A mezz’ora dalla fine arriva il pareggio del Fabbrico: ci pensa Zampino a battere Narduzzo con un preciso colpo di testa che va ad infilarsi a fil di palo. La squadra di Salmi allora prova ad alzare il ritmo a cacia del 2-1. Falanelli ci prova in rovesciata ma il tentativo è una telefonata che termina tra le braccia di Burigana.

Nel finale Mondaini tenta la conclusione dalla distanza ma la sfera termina out e così cala definitivamente il sipario su una partita che termina in risultato di perfetta parità.