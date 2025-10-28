Momento no. Recanatese al tappeto. Decisioni rinviate

Nulla di nuovo sotto il sole della Recanatese: ogni volta chi ha a cuore le sorti dei giallorossi confida nella svolta e puntualmente arrivano le delusioni visto che siamo giunti alla sesta sconfitta consecutiva. A Pomezia, magrissima consolazione, non è stata la peggiore prestazione, anzi. In definitiva la differenza l’ha fatta la prodezza di Federico Suffer dopo una ventina di minuti, sulla quale comunque ci sarebbe da ridire. L’esterno sinistro laziale, infatti, ha ricevuto sulla fascia un pallone scagliato dalla linea centrale del campo che ha scavalcato Giusti. Controllo di petto e staffilata al volo che si è insaccata all’incrocio battendo Zagaglia. Tutto molto bello ma troppa libertà concessa al giovane giocatore, tra l’altro al primo gol importante tra i seniores. Il resto della sfida è stato contrassegnato dall’equilibrio senza occasioni eclatanti da entrambi i fronti. Savini, alle prese anche con le assenze di D’Angelo e Chiarella, ha provato a dare nuova linfa ai suoi inserendo, dopo l’intervallo Di Francesco per lo spento Lovotti e poco dopo Pesaresi per Ciccanti. Nel finale si è anche giocato la carta della temerarietà con il baby Mehmedi per Fiumanò ma l’unica vera opportunità è stato un tiro da limite a campo aperto di sinistro ciabattato fuori, oltre ad un paio di incursioni tutt’altro che irresistibili di Piefederici e Capanni. Il risultato più equo sarebbe stato probabilmente il pareggio a reti bianche ed invece la classifica era e resta sconsolante con la squadra penultima con la miseria di 4 punti in 9 giornate e, quel che è peggio con una graduatoria che si sta pericolosamente allungando con il rischio concreto di avere sempre maggiori difficoltà nel risalire la china. Quella di Pomezia era stata definita la gara spartiacque, quando ancora le bocche non erano rigorosamente cucite ma di novità all’orizzonte, non se ne vedono. Si andrà avanti così, almeno per il momento sino al "derby dei poveri" di domenica con il Castelfidardo che, tra l’altro è messo anche peggio ma sta tentando, proprio in questi giorni, di rafforzare l’organico. Per l’ennesima volta si tenterà di resettare e ripartire, consapevoli però che non ci saranno alternative alla vittoria. Nel frattempo si collezionano primati negativi: mai in serie D c’era stato un filotto così disastroso e nelle ultime 6 partite la squadra è riuscita a segnare appena 2 reti, ovviamente del tutto inutili ai fini del risultato. Roba da far cadere le braccia.