Moncalieri batte Spezia Women 1-0: sconfitta indolore per le aquilotte già promosse

Moncalieri 1 Spezia 0

MONCALIERI: Milone, Tamburini, Aimetti, Bourahila (54’ Levis), Correale, Ceppari, Deschamps, Miglionico, Ceppari (85’ Nicco), Gueli, Mellano, Accornero (62’ Petroz). (A disp: Schipa, Villa, Nicco, Bertolosi). All. Ferrarese.

SPEZIA WOMEN: Aliquò, Pozzi, Fuggle (46’ Monetini), Adami, Duce (75° Del Freo), Manea, Dehima (55’ Dezotti), Ciccarelli (55’ Lovecchio ), Buono, Codecà, Parodi. (A disp: Sensi, Barraza, Scattina, Sansevieri, Lombardo) All. Salterio.

Arbitro: Pasquetto di Crema (Altomare e Prigione di Pinerolo)

Reti: 5’ Mellano

MONCALIERI – Sconfitta indolore per la classifica dello Spezia Women (già promosso in B da una settimana) che ci teneva però a finire bene il campionato. Si ferma così a 11 la serie di vittorie consecutive, ma restano il record di gol segnati (116), quello della miglior difesa (solo 13 gol subiti) e il capocannoniere del campionato Codecà che chiude la sua stagione a quota 39 gol.

In Piemonte arriva quindi una sconfitta che conta solo per la statistica, in quanto il campionato era finito la scorsa settimana con la festa-promozione delle aquilotte a Castelnuovo. Solo un errore difensivo in apertura di match dà la possibilità al Moncalieri di vincere la partita con Mellano, poi le aquilotte ci provano ma non riescono a trovare il gol del pareggio. Per le piemontesi la soddisfazione di aver conquistato 4 dei 6 punti a disposizione contro lo Spezia Women. Classifica che non cambia, con Asd Spezia in B, Pro Sesto secondo e Moncalieri terzo.

La stagione delle aquilotte non è però finita: sabato alle 20,30 è in programma la semifinale di Coppa Italia in gara secca contro il Meda a Castelnuovo. Un altro obiettivo sul quale società e squadra puntano molto.

Risultati: Azalee-Sedriano 4-1, Formello- Pietrasanta 1-5 , Ivrea- Monterosso 2-3 , Lesmo-Bellinzago 4-1, Meda-Torres 5-1, Tharros- Pro Sesto 0-4. Riposa: Baiardo

Classifica: Spezia Women 76, Pro Sesto 75. Moncalieri 69 Meda 59 Lesmo 49 Azalee 47, Baiardo 43 Bulè 36 , Ivrea 31 Tharros 29, Monterosso 26, Sedriano 22, Pietrasanta 18 Torres 17, Formello 5.