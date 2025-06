Mondiale per Club, Muller risponde ai colleghi: "Caldo? Se corro io a 36 anni..."

Charlotte (Stati Uniti), 25 giugno 2025 - Il caldo dell'estate statunitense piega tanti calciatori, ad eccezione di Thomas Muller. L'attaccante del Bayern Monaco, vicino a tagliare il traguardo delle 36 primavere, ha risposto con decisione a tutti coloro che al Mondiale per Club boccheggiano da una parte all'altra degli Usa. Il torneo estivo organizzato dalla FIFA oltreoceano sta mettendo a dura prova gli atleti, specialmente quelli dei club europei, che si ritrovano ad affrontare questo importante impegno al termine di una stagione lunga e ricca di partite. Ad aggiungersi all'acido lattico e alla fatica mentale che questa competizione arreca in dote ci sono le temperature "killer", alle quali i giocatori dovranno fare il callo in vista dei Mondiali per nazionali che si disputeranno l'estate prossima nella stessa location.

Le parole di Muller

A discostarsi dalle tante dichiarazioni polemiche di questi giorni relative al caldo ci ha pensato Thomas Muller. Il suo Bayern Monaco è sceso in campo ieri nel match contro il Benfica, dal quale è uscito con le ossa rotte ma con la qualificazione comunque in tasca per la fase ad eliminazione diretta. Interpellato dai giornalisti sul dibattuto tema delle temperature statunitensi, il calciatore tedesco ha risposto senza mezzi termini: "Se uno come me, che ha quasi 36 anni, riesce a correre per novanta minuti, allora tutti gli altri dovrebbero essere in grado di farlo. Non esiste nessuna scusa possibile". Parole da vero leader quelle di Muller, che mettono ancora una volta in evidenza la voglia di continuare a giocare a calcio, nonostante il futuro sia avvolto ancora nella nebbia del dubbio. L'attaccante tedesco ha trascorso tutta la propria carriera a Monaco di Baviera ed è ora certo dell'addio, dopo il mancato rinnovo di contratto con la sua squadra del cuore. Tra le varie offerte che Muller ha ricevuto e riceverà per concludere la sua longeva storia da calciatore ce ne sono di provenienti anche dalla Major League Soccer. Il campionato statunitense è avvezzo a questi colpi di mercato che riguardano l'acquisto di calciatori europei di spessore e ormai nel viale del tramonto. In merito a ciò, Muller stesso non ha scartato a priori questa possibilità: "C'è sicuramente qualche chance che io possa venire a giocare qui negli Stati Uniti, ma ora sono concentrato su questo torneo. Non ho fretta, non sono stressato e prenderò la mia decisione più avanti". Il cammino del Bayern Monaco nel Mondiale per Club continuerà, grazie alla qualificazione agli ottavi di finale ottenuta come seconda del gruppo C alle spalle del Benfica. Il prossimo avversario dei bavaresi sarà il Flamengo, compagine brasiliana nella quale militano gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro. Le squadre del girone C che, al contrario, sono state eliminate, sono il Boca Juniors e l'Auckland; quest'ultima, in ogni caso, si è presa la propria soddisfazione riuscendo a conquistare un punto proprio contro il club argentino. Leggi anche: Inter-River Plate in tv, orario e dove vederla