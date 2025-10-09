Mondiali 2026. La Nazionale di San Marino affronta le stelle dell’Austria

Sarà la prima volta per la Nazionale di San Marino questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna. Nella gara contro l’Austria, la sesta gara di qualificazione ai Mondiali che si giocheranno il prossimo anno in Canada, Messico e Stati Uniti, i biancazzurri del commissario tecnico Roberto Cevoli proveranno a tenere testa alla squadra di Rangnick. Nella quale non mancano i talenti, tra i quali l’attaccante ex Inter e Bologna, Arnautovic. Il ct sammarinese non potrà contare su Golinucci squalificato, ma per Vienna non sono partiti nemmeno Giocondi e Salicioni.

"Affrontiamo l’avversario più difficile probabilmente del girone – dice ai microfoni di San Marino Rtv l’attaccante Nicola Nanni – Sappiamo, sarà un ambiente particolare, la squadra l’abbiamo già incontrata a giugno, però proveremo a metterci del nostro per fare il meglio". Nanni nell’amichevole contro Malta, ultimo impegno dei biancazzurri, ha realizzato il suo quarto gol con la maglia della Nazionale. "Da quella gara ci portiamo via delle cose buone – spiega – al di là del risultato e dell’inizio un po’ brutto come è successo tra l’altro anche con l’Austria e quello è un punto da cui dobbiamo ripartire oltre al gol".

Quella di questa sera a Vienna sarà la quarta sfida tra San Marino e Austria. Un match decisamente importante per i pardoni di casa che hanno bisogno di una vittoria con largo scarto per giocarsi il primato con la Bosnia. A San Marino il compito di dosare anche le forze considerando che dietro l’angolo c’è già anche la gara contro Cipro al San Marino Stadium in programma nel pomeriggio di domenica. "Pensiamo a una gara alla volta – dice Nanni – Ci sono due partite, è vero, ma le valutazioni su come gestire che cosa le fa il mister e lo staff. A noi ci aspetta una partita difficilissima contro l’Austria e poi dopo verrà Cipro, ma il pensiero è su quella di domani (oggi, ndr)".

Le probabili formazioni. Austria: (4-2-3-1): A. Schlager, Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Scmidt, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritch. Allenatore: Rangnick. San Marino (4-3-3): Colombo, Cevoli, Matteoni, Dante Rossi, Riccardi, Mularoni, Capicchioni, Golinucci, Contadini, Nanni F., Berardi. Allenatore: Cevoli.