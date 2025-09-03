Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026. San Marino aspetta la Bosnia

Mondiali 2026. San Marino aspetta la Bosnia

Doppio impegno per la Nazionale di San Marino e il commissario tecnico Roberto Cevoli convoca 26 giocatori. Il primo incontro,...

di DONATELLA FILIPPI
3 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Doppio impegno per la Nazionale di San Marino e il commissario tecnico Roberto Cevoli convoca 26 giocatori. Il primo incontro, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro la Bosnia ed Erzegovina, è programmato per sabato al San Marino Stadium (20.45), mentre l’amichevole con Malta si disputerà in trasferta tre giorni più tardi.

I convocati: Pietro Amici (portiere), Filippo Berardi (attaccante), Gabriel Capicchioni (attaccante), Lorenzo Capicchioni (centrocampista), Michele Cevoli (difensore), Edoardo Colombo (portiere), Andrea Contadini (centrocampista), Filippo Fabbri (difensore), Nicola Giacopetti (attaccante), Simone Giocondi (centrocampista), Alessandro Golinucci (centrocampista), Giacomo Matteoni (difensore), Cristian Meloni (centrocampista), Marcello Mularoni (centrocampista), Nicola Nanni (attaccante), Marco Pasolini (difensore), Alberto Riccardi (difensore), Dante Carlos Rossi (difensore), Fausto Marino Salicioni (attaccante), Nicko Sensoli (attaccante), Alessandro Tosi (difensore), Giacomo Valentini (difensore), Matteo Valli Casadei (centrocampista), Matteo Vitaioli (attaccante), Samuele Zannoni (centrocampista), Matteo Zavoli (portiere).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su