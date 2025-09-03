Mondiali 2026. San Marino aspetta la Bosnia
Doppio impegno per la Nazionale di San Marino e il commissario tecnico Roberto Cevoli convoca 26 giocatori. Il primo incontro, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro la Bosnia ed Erzegovina, è programmato per sabato al San Marino Stadium (20.45), mentre l’amichevole con Malta si disputerà in trasferta tre giorni più tardi.
I convocati: Pietro Amici (portiere), Filippo Berardi (attaccante), Gabriel Capicchioni (attaccante), Lorenzo Capicchioni (centrocampista), Michele Cevoli (difensore), Edoardo Colombo (portiere), Andrea Contadini (centrocampista), Filippo Fabbri (difensore), Nicola Giacopetti (attaccante), Simone Giocondi (centrocampista), Alessandro Golinucci (centrocampista), Giacomo Matteoni (difensore), Cristian Meloni (centrocampista), Marcello Mularoni (centrocampista), Nicola Nanni (attaccante), Marco Pasolini (difensore), Alberto Riccardi (difensore), Dante Carlos Rossi (difensore), Fausto Marino Salicioni (attaccante), Nicko Sensoli (attaccante), Alessandro Tosi (difensore), Giacomo Valentini (difensore), Matteo Valli Casadei (centrocampista), Matteo Vitaioli (attaccante), Samuele Zannoni (centrocampista), Matteo Zavoli (portiere).
