Mondiali 2026. San Marino scalda i motori e punta tutto sui suoi giovani

Reduce dal periodo probabilmente più esaltante e foriero di soddisfazioni della propria storia, la Nazionale di San Marino vara gli impegni del 2025 con un ulteriore allenamento che è stato utile al commissario tecnico Roberto Cevoli per testare sul campo anche i tanti, tantissimi giovani che presto o tardi arriveranno ad ingrossare le fila dei biancazzurri. La Federcalcio di San Marino, tanto quanto il ct, non ha mai fatto mistero della ferma volontà di puntare sui giovani. "Scelta che l’anno scorso – spiegano dalla Federcalcio del Titano – ha maturato notevoli dividendi, rintracciabili nei sette punti conquistati in quattro partite di Nations League" in un girone che ha visto i titani chiudere in vetta e garantirsi la promozione alla Lega C della prossima edizione del torneo.

"Ora viene il bello – ne sono certi nella piccola Repubblica – con l’asticella che inevitabilmente si alza ancora di più". A marzo il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026 che per San Marino si sostanzia nelle doppie sfide con Austria, Romania, Bosnia ed Erzegovina e Cipro. Quattro gare ufficiali sulla strada per le fasi finali della Coppa del Mondo, cui i biancazzurri potrebbero ambire anche tramite i playoff dedicati ad alcune delle capolista nei gironi della scorsa Nations League.

Intanto, Roberto Cevoli e il suo staff nei giorni scorsi hanno diretto il secondo allenamento dell’anno solare con lo sguardo fisso sui tanti ragazzi sammarinesi che in questi mesi si stanno distinguendo nei rispettivi club di appartenenza e – in taluni casi – pure nei settori giovanili degli stessi. E, intanto, per il primo appuntamento ufficiale allo Stadium è attiva la prevendita dei biglietti. Sono in vendita i tagliandi per San Marino-Romania del 24 marzo. Il primo incontro casalingo dei Titani nelle qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti si disputerà alle 20.45, tre giorni dopo l’esordio assoluto nelle prossime qualificazioni sul campo di Cipro. I tifosi interessati possono rivolgersi ai noti canali di acquisto per assicurarsi un posto al San Marino Stadium. Acquistandolo online su Vivaticket.com, oppure nei punti vendita Vivaticket. O anche alla segreteria federale (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 su presentazione dei documenti di identità di tutti i richiedenti i biglietti.