Mondiali 2026. Scatta la prevendita per San Marino-Romania

Sono in vendita i tagliandi per San Marino-Romania del 24 marzo. Il primo incontro casalingo dei titani nelle qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti si disputerà alle 20.45, tre giorni dopo l’esordio assoluto nelle prossime European qualifiers sul campo di Cipro. I tifosi interessati potranno rivolgersi ai noti canali di acquisto per assicurarsi un posto al San Marino Stadium in una serata che si annuncia già ad altissima partecipazione. I tagliandi si possono avere online su Vivaticket.com, nei punti vendita Vivaticket, ma si possono acquistare anche alla segreteria federale (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18). I tifosi interessati ad acquistare un biglietto nel settore ospite (Tribuna Sud) dedicato ai supporters romeni potranno fare riferimento al sito web ufficiale della Federcalcio della Romania.