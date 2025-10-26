Mondiali, Brugnami a un soffio dal podio

Tommaso Brugnami incanta a Jakarta: quarto al volteggio per soli diciassette millesimi.

Un soffio. Solo diciassette millesimi hanno separato Tommaso Brugnami da una storica medaglia mondiale al volteggio. Ma a Jakarta, nella finale iridata, il giovane talento di Monte San Vito, nato ad Ascoli Piceno — appena diciottenne, al debutto tra i senior — ha mostrato al mondo che il futuro della ginnastica azzurra parla con l’accento marchigiano.

L’allievo di Fabrizio Marcotullio, cresciuto nella Giovanile Ancona, ha aperto la final eight con uno Yurchenko con tre avvitamenti di grande qualità, sporcato appena da un piccolo passo all’arrivo. Il punteggio di 14.366 (9.166 di esecuzione) migliora il 14.249 delle qualifiche e lo proietta subito tra i protagonisti.

Poi il secondo salto, il Kasamatsu con due avvitamenti, eseguito con una precisione quasi irreale: atterraggio perfetto, senza la minima esitazione, e bonus di un decimo per la tenuta impeccabile. Il tabellone segna 14.566: la media di 14.466 diventa così la quota da battere per tutti gli altri finalisti.

Soltanto tre mostri sacri della specialità riescono a superarlo: Carlos Edriel Yulo, il fenomeno filippino e campione olimpico, – che con 14.866 si prende anche il titolo mondiale, succedendo al britannico Jake Jarman – Artur Davtyan, armeno, argento con 14.833, e Nazar Chepurnyi, ucraino, bronzo con 14.483, appena 17 millesimi sopra Brugnami.

Per l’azzurro, fresco campione italiano di specialità agli Assoluti di Quartu Sant’Elena, la ’medaglia di legno’ ha il sapore dolce di un successo annunciato: un quarto posto che vale come una promessa mantenuta. Proprio come accadde a Thomas Grasso ai Mondiali di Kitakyūshū, anche per lui il futuro sembra luminoso.

Brugnami ha comunque migliorato il piazzamento del turno di qualificazione, scalzando il russo Daniel Marinov e lasciandosi alle spalle giganti come il cinese Mingqi Huang, il russo Mukhammadzhon Iakubov e il giapponese Kazuki Minami.

"Non ci posso credere – racconta emozionato Tommaso in zona mista –. Se me l’avessero detto un mese fa, avrei pensato a un sogno. Davanti a me ci sono tre ginnasti che fino a un anno fa guardavo in televisione, durante le Olimpiadi di Parigi. Ora sono solo a un passo da loro. È stato bello partire per primo: così ho potuto godermi tutta la finale mondiale seduto al kiss and cry. Ringrazio il mio allenatore, la mia famiglia, i fisioterapisti e tutto lo staff di Ancona. Questo risultato è di tutti noi".

Il suo tecnico, Fabrizio Marcotullio, sorride orgoglioso: "Tommy è un ragazzo d’oro, altroché. Lo alleno da quando aveva sei anni, quando in palestra lo chiamavano Piumino per i suoi capelli biondi arruffati. Anche stavolta mi ha regalato emozioni uniche. Ha fatto il massimo, ma abbiamo già in mente il prossimo obiettivo: aggiungere mezzo avvitamento, sia sullo Yurchenko che sul Kasamatsu. I margini ci sono".

Nella finale della sbarra, l’anconetano Carlo Macchini, complice qualche imprecisione, si è fermato al sesto posto.

Angelo Campioni