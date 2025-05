Montagna Pistoiese conquista la Prima categoria 2025/26: un successo dedicato a Davide Gavazzi

"Siamo contenti, pur nella consapevolezza che ci aspetterà con tutta probabilità un’annata impegnativa. Ci eravamo posti l’obiettivo di migliorare il quinto posto dello scorso anno e ci eravamo comunque riusciti. E in questo momento, abbiamo dedicato un pensiero anche a Davide: nessuno di noi lo ha mai dimenticato". Alessandro Petrolini, dirigente della Montagna Pistoiese, ha così commentato a mente fredda il successo di domenica scorsa che ha di fatto regalato ai ragazzi di coach Zinanni la Prima categoria 2025/26 (anche se, come da regolamento federale, bisognerà attendere la redazione della graduatoria primaria di merito, sulla base dei risultati delle altre formazioni che si sono aggiudicate i playoff).

Un cammino costante, nel segno della continuità: diciassette le vittorie (contando anche l’ultima, decisiva, ai rigori contro il Fratticciola) ottenute in trentatrè gare disputate fra campionato e spareggi-promozione. Con le ultimissime gare affrontate da outsider: dopo il quarto posto nella regular season, la Montagna ha eliminato (vincendo, perché un pari non sarebbe stato sufficiente per passare il turno e qualificarsi) prima il Montemurlo e poi il San Niccolò, aggiudicandosi in questo modo i playoff del girone C. E poi è arrivato il successo ai rigori anche nella fase regionale contro gli aretini del Fratticciola, dopo un confronto serrato.

Per i vari Bibaj, Bisegna, Bicocchi, Borsi, Ciacci, Coppi, Dami, Ferrari, Gambardella, Marrucci, Martinelli, Petrucci A., Petrucci S., Putzu, Salvi, Semini, Somhala, Stefani e Venturi si prospetta insomma una nuova sfida. L’intenzione del club è quella di continuare a puntare su questa rosa, confermandola in toto e cercando di implementarla con alcuni innesti mirati. E nella gioia, la società ha voluto ricordare anche Davide Gavazzi, il portiere scomparso prematuramente quasi tre anni fa a soli 28 anni.

Giovanni Fiorentino