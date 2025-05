Montagna Pistoiese trionfa ai rigori contro Fratticciola e sogna la Prima Categoria

FRATTICCIOLA

3-1 Dopo i calci di rigore

MONTAGNA Salvi, Marrucci, Ciacci, Petrucci M., Ferrari, Somhala (120’ Somhala) Petrucci A., Semini (70’ Putzu) Gambardella, Bisegna, Bibaj. A disp. Borsi, Dami, Putzu, Venturi, Petrucci S., Martinelli, Bicocchi. All. Zinanni

FRATTICCIOLA Sgaragli, Manfreda, Rossi, Neri, Celentano, Bruni, Anderini, Sekseni, Esposito, Cherillo, Ceccherini. A disp. Brocchi, Balliu, Mattiucci, Cendrim, Gnezele, Stirbei, Camilloni, Paganini, Milani. All. Pandolfi

ARBITRO Bolognesi di Siena

MARCATORI 20’ Sekseni (rig), 55’ Ferrari

Gambardella e Bisegna hanno realizzato i rispettivi calci di rigore, mentre gli avversari li hanno sbagliati tutti e quattro. E a far festa, alla fine, è la Montagna Pistoiese, che (in attesa che venga stilata la graduatoria primaria di merito delle società vincitrici degli spareggi) intravede la Prima Categoria dopo l’ultima gara degli spareggi regionali andata in scena ieri a Rignano sull’Arno contro il Fratticciola. Una partita combattuta, decisasi alla lotteria dei penalty: sono stati gli aretini ad andare in vantaggio per primi, grazie ad un rigore trasformato da Sekseni. Gli uomini di mister Atonio Zinanni non si sono tuttavia mai dati per vinti e al 55’, quando Ferrari ha insaccato su punizione, è iniziata una nuova partita. Che si è protratta a lungo: l’1-1 non si è sbloccato nemmeno a seguito dei tempi supplementari. E i rigori hanno premiato la Montagna, che dopo il quarto posto ha vinto tutti gli spareggi da "outsider" (o quasi) e può festeggiare di fatto il salto in Prima. "Anche in questa partita, il gruppo ha dato il massimo – ha commentato Alessandro Petrolini – l’obiettivo stagionale era quello di migliorare il quinto posto dello scorso anno. Ci eravamo comunque riusciti, piazzandoci quarti. E poi siamo andati avanti passo dopo passo: è una vittoria per tutta la società". Che non cambierà la filosofia del club. "Vogliamo continuare a contare su questa rosa anche in futuro, composta da giocatori del posto, rafforzandola con qualche innesto – ha concluso – il gruppo si è mostrato competitivo per tutta la stagione, andando talvolta oltre i propri limiti. E siamo veramente soddisfatti".

Giovanni Fiorentino