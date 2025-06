Montagnano ingaggia Andrea Caogna, rinforzi per Marciano Cesa Valdichiana

AREZZOAltro innesto di spessore da parte del Montagnano. I torelli della Valdichiana infatti hanno raggiunto l’accordo con Andrea Caogna che saluta quindi Castiglion Fiorentino e il campionato di Eccellenza per approdare in Promozione e riabbracciare quindi Roberto Fani con cui ha condiviso l’esperienza in maglia viola. La Castiglionese nel frattempo resta vigile su Betti che porterebbe esperienza e possibilmente anche gol al reparto avanzato. I contatti tra l’ex Sansovino e la società della Valdichiana ci sono stati, da capire se si arriverà quanto prima alla classica fumata bianca.

Il nuovo Marciano Cesa Valdichiana di mister Botti piazza tre colpi importanti con gli arrivi del centrocampista (all’occorrenza anche terzino) Diego Crocini classe 2000, della mezzala Giacomo Bonci (classe 2001) e dell’esterno offensivo Gianmarco Settembrini (classe 1997), tutti reduci da esperienze pluriennali in maglia Arezzo Football Academy. Un chiaro e forte messaggio alla concorrenza per provare a tornare al più presto in Prima Categoria.

Nicola Scricciolo, difensore 2001, vestirà ancora la maglia dell’Olmoponte Santa Firmina anche nella prossima stagione. Il Cortona e Matteo Brilli si salutano: il portiere lascia la maglia arancionera dopo una stagione in cui è stato protagonista.

In partenza da Subbiano l’esterno classe 2003 Thanchot Master Chottong. Cresciuto nel settore giovanile del Montevarchi, dopo la stagione a Subbiano, potrebbe essere un nuovo giocatore della Sinalunghese dove ritroverebbe Enrico Testini come allenatore. La Faellese accoglie nuovamente, dopo una stagione al Fulgor Castelfranco, l’attaccante Arfang Thiam.

Il Pratovecchio ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Francesco Ragazzini, nell’ultima stagione al Bibbiena. In maglia rossonera resterà anche nella prossima stagione l’attaccante Luca Cipriani, punto di forza della compagine rossonera.

Matteo Marzotti