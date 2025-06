Montagnano protagonista del mercato estivo: arrivi e conferme per i torelli

AREZZOInutile girarci intorno, il Montagnano è assoluto protagonista del mercato estivo dei dilettanti. I torelli del presidente Menchetti blindano ulteriormente l’attacco. Sabato la notizia dell’arrivo di Giacomo Bonci dal Tegoleto (di cui era capitano con oltre 200 reti all’attivo), poi quella della conferma di Luca Romanò, altro elemento del reparto offensivo autore di quattro gol nella stagione appena conclusa. Resterà a Montagnano anche il centrocampista classe 1992 Alessio Gregori. In uscita da Subbiano dopo la retrocessione viene segnalato Matteo Nocentini. L’attaccante, in gialloblù nella scorsa annata, potrebbe lasciare dopo appena una sola stagione. L’ex di Sangiovannese, Castiglionese, Torrita e Marciano Cesa Valdichiana a breve dovrebbe sciogliere le riserve sul suo futuro. Marco Tenti è sempre più vicino alla Castiglionese. I viola, che in panchina proseguiranno con Filippo Zacchei, hanno deciso di puntare con forza sul difensore che ha vestito solo fino a poche settimane fa la divisa del Foiano. Il Montemignaio ha trovato l’intesa per proseguire il rapporto con Eric Faccenda, autore di otto gol nell’ultima stagione.

Da Laterina a Spoiano. Potrebbe essere questo il tragitto di due elementi come Styan e Falsetti che sono finiti sul taccuino di Andrea Bernardini, tecnico dello Spoiano pronto a guidare i gialloblù dopo la retrocessione che si è consumata ai playoff contro l’Arezzo Football Academy. Arriva l’ufficialità di due nuovi acquisti in casa Marciano Cesa Valdichiana. Vestiranno la maglia della squadra di mister Botti l’esterno Tommaso Sacrestano classe 2000 proveniente dal Colonna Indicatore e l’esperto centrocampista classe ‘92 Giuseppe Di Palma ex Badia Agnano. Novità infine per il prossimo torneo di Terza categoria, anzi un ritorno. Il Montecchio ripartirà dalla Terza categoria confermando anche la squadra Uisp. Sarà una delle poche società nella Valdichiana con squadra Figc e amatoriale con lo stesso nome. Il ds sarà Gianluca Laurenzi e il mister Massimo Del Gobbo ex di Bettolle e Sarteano, nell’ultima stagione alla guida della Juniores del Cortona.

Matteo Marzotti