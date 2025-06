Montagnano rinforza l'attacco con Giacomo Bonci, Fratticciola ingaggia Francesco Brilli

AREZZONon solo il rinnovo di Adnane Essoussi, l’arrivo dell’ex Serie A Acosty, il Montagnano sulla carta completa un tridente da meraviglia con l’annuncio di Giacomo Bonci. Lo storico (ormai ex) capitano del Tegoleto, dopo oltre 200 reti in biancorosso, ha trovato l’intesa con i torelli del presidente Corrado Menchetti e andrà quindi a rinforzare il reparto offensivo della rosa di Roberto Fani che si prepara a guidare una vera e propria fuori serie.

E a proposito di attaccanti la Fratticciola ha trovato l’intesa con Francesco Brilli. Classe 2004, in forza nell’ultima stagione alla Juniores della Castiglionese dove ha realizzato la bellezza di 31 reti. Per lui in precedenza esperienze in prima squadra con Montagnano e Marciano Cesa Valdichiana. Il Rassina invece si è regalato un bomber a dir poco affidabile come Spartà che sui canali social della società ha già posato con la nuova divisa. Intanto il Viciomaggio ha raggiunto l’accordo per Federico Santamaria, esperto difensore centrale, reduce dal campionato con il Capolona Quarata. Sarà il primo dei rinforzi per la rosa di mister Santini. Per un difensore che arriva un altro se ne va. Si tratta di Diego Minatti che approda alla corte di Riccardo Franchi, vale a dire ad Alberoro. Il Foiano si prepara a salutare Marco Tenti. Il difensore infatti sarebbe finito nel mirino della Castiglionese e l’accordo tra le parti potrebbe arrivare molto presto. La Castelnuovese pensa con insistenza a Edoardo Bighellini. L’attaccante nell’ultima stagione al Viciomaggio potrebbe tornare a vestire l’amaranto.

Il Casentino Academy punta tutto sulla linea verde che ha ben fatto fin qui. In porta resterà Gioele Paoli, in difesa ecco la conferma del difensore Mattia Bondi (2004), del classe 2001 Gabriele Diani, e del 2007 Tommaso Vella che ha ottenuto con la Juniores la vittoria del campionato, maturando anche alcune esperienze in prima squadra.

Matteo Marzotti