Montaione generoso. Ma il Corrazzano è più preciso e si impone
AURORA MONTAIONE: Ghizzani, Simoncini, Benedettino, Morini, Mori (73’ Mandorlini), Cioni (63’ Rossi), Pieroni, Bartalucci, Dell’Agnello (35’ Ciampolini), Tani (70’ Romagnoli), Testi. All.: Mitra.
CORAZZANO: Donati, Caponi, Mazzetti (60’ Musatti), Carli, Nencioni, Bachi, Bartoli (71’ Del Vigo), Manetti, Freschi (38’ Bianchi), Buhne (80’ Zuchegna), Covato. All.: Filomena.
Arbitro: Niccolai di Piombino.
Rete: 57’ Nencioni.
MONTAIONE – Niente da fare per un Montaione generoso, ma confusionario negli ultimi venti metri, nell’anticipo della terza giornata del girone G di Seconda Categoria al cospetto dell’ambizioso Corazzano. Così come nel ‘fresco’ precedente di coppa, infatti, il Corazzano espugna di nuovo Il Prato. Stavolta, dopo due grandi interventi di Ghizzani in apertura e chiusura del primo tempo, è sufficiente una punizione di Nencioni in avvio di ripresa a decidere la sfida. Al 75’, poi, ci vuole un’altra bella parata di Ghizzani per evitare il raddoppio di Covato. Per l’Aurora Montaione si tratta del secondo ko di fila.
