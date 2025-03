Montaione, perentorio 4-0. Si ferma Ponte a Cappiano

Un solo successo per le squadre locali di Prima e Seconda Categoria nell’ultimo fine settimana. A firmarlo è l’Aurora Montaione (nella foto, in blu), che nel girone G di Seconda Categoria batte 4-0 in casa il Santacroce. Due reti per tempo da parte del team di Razzanelli, che sblocca il risultato con Mandorlini e raddoppia prima dell’intervallo col rigore procurato dallo stesso Mandorlini e trasformato da Rossi. Dopo aver colpito anche una traversa, nella ripresa ci pensano poi Ciampolini su assist di Rossi e Orlandini sugli sviluppi di un corner a calare il poker.

Nello stesso girone, passo falso casalingo invece per il Ponte a Cappiano, superato 2-1 dal Capannoli San Bartolomeo. Inutile la 17esima rete stagionale di bomber Covato. Passiamo al raggruppamento F dove il Santa Maria esce indenne dal difficile campo della Laurenziana (0-0 il finale) e fa un altro piccolo passo verso la salvezza. Niente da fare, invece, per il fanalino di coda Avane, superato 2-0 a domicilio dalla capolista Poggio a Caiano.

A Cambiano il Monterappoli va sotto 0-4 con il quotato Daytona, prima di provare una rimonta che si ferma però sul 2-4 per effetto dei gol di Mantelli al 65’ e Zouhani al 75’.

Infine, nel girone E di Prima Categoria un rigore di Rosi replica al momentaneo vantaggio dell’Incisa e permette al Gambassi di impattare 1-1 nello scontro diretto in chiave play-off. I giallorossi restano così quinti a meno otto dai rivali, terzi, e si giocheranno tutte le proprie chance di play-off nelle ultime cinque giornate.