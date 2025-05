Monte Amiata: vacanze per le zebrette, Nicoli operato al ginocchio

Sul monte Amiata è arrivato, per Simeoni e compagni, il ‘rompete le righe’ ufficiale. Per le zebrette le meritate vacanze, dopo la grandissima stagione disputata. Simone Nicoli (nella foto) è stato intanto sottoposto ad approfondimenti diagnostici per stabilire l’entità del problema al ginocchio destro. Gli esami hanno messo in evidenza una lesione del menisco. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio.

Sul campionato della Pianese è intervenuto Fabio Prosperi tecnico che ha condotto la squadra in Serie C e che ha guidato fino allo scorso novembre, prima di approdare al Campobasso. "E’ stato un anno per me intenso – ha detto a Tmw –… A Piancastagnaio ho vissuto un anno e mezzo entusiasmante, poi, per problemi personali di cui non voglio parlare, mi sono dimesso, ma ho deciso di fare uno step in più, mettendomi in gioco in una piazza con più pressioni e situazione diversa. È stato un insieme di cose quello che ha portato alla separazione con gli amiatini, ma sono le normali situazioni che capitano nel calcio".

"Quello che ho fatto con loro sicuramente rimarrà nella storia – ha aggiunto –, così come rimarrà quello che è stato fatto dopo, per meriti di un grande gruppo, del club e del nuovo tecnico: non c’è rammarico per nessuno, ma anzi, la soddisfazione di aver fatto qualcosa di bello".