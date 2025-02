Monte senza Pieri e Vecchi. Test d’orgoglio col Livorno

MONTEVARCHI"Mi aspetto dai ragazzi una prova d’orgoglio, di cuore, nella quale tutti diano più del massimo. Con il Livorno sapremo accettare qualunque verdetto ma l’obiettivo è fare risultato, pur consapevoli delle difficoltà di affrontare la squadra più forte del campionato che merita ampiamente di salire in C. Il Brilli Peri dovrà essere un fortino inespugnabile anche per gli amaranto e mi aspetto il maggior sostegno possibile dal nostro pubblico". Nelle parole del presidente del Montevarchi Angelo Livi si concentrano attese e speranze per il big match di dopodomani con i labronici. E il suo appello è stato già raccolto dalla Curva Sud Farolfi che ha esposto uno striscione lungo la Regionale 69, all’altezza dello stadio, per chiamare i tifosi alla mobilitazione, bilanciando la massiccia presenza dei sostenitori ospiti. Ai livornesi, che potranno acquistare in prevendita i tagliandi solo online su Ciaoticket.it fino alle 19 di domani, è stata riservata la Nord Firenze per complessivi 500 posti. Ma nell’eventualità che possano terminare in fretta, verrà aperto uno spicchio di gradinata capace di accogliere altri 250 spettatori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet ufficiale del sodalizio rossoblù. Invece sul fronte strettamente tecnico, che Atos Rigucci non potrà disporre del centravanti Priore e del terzino Vecchi, usciti per infortunio a Terranuova: due assenze pesanti.

Giustino Bonci