Montecalvo, gioia nel recupero. Vola la Vigor Montecosaro

AUDAX

0

OSTERIA NUOVA

1

AUDAX : Lucarelli, Fiorucci N.(43’ st Fiorucci M.), Aluigi. (31’ st Mascellini), Pierpaoli, Rossi, Barca, Candiracci (20’ st Nurakunov), Pieretti, Polselli (20’ st Patrignani), Valenti, Caselli (40’ st Mochi). All. Sarti.

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Pontellini, Leva (18’ pt Bacchielli), Baldini F., Bonci, Baldini M., Nesi A., Paoli (37’ pt Nesi L.), Pasini (25’ st Di Nino), Capi (34’ st Cambrini), Baffioni (45’ st Igbim). All. La Volpicella.

Arbitro: Lanciani di Macerata.

Rete: 28’ pt Pasini (rig.).

Cade male il Piobbico contro l’organizzata Osteria Nuova. A parziale scusante di mister Sarti gli incidenti che stanno falcidiando la squadra vedi i due attaccanti Talevi e Cecchini, Vampa e Umberto Fiorucci. Vero è che il rigore molto dubbio concesso dal direttore di gara ha spianato la strada agli ospiti ma poi in pratica non c’è stata una reazione degna di tale nome. Dopo il penalty di Pasini al Piobbico si spegne la luce e per gli ospiti è facile amministrazione. Solo in avvio di ripresa Valenti cicca clamorosamente la palla del pari.