Montecatini va a Cecina. Il Ponte ospita la Massese

Il "Pertini" è in fibrillazione, visto che arriva la Massese. I bianco-neri hanno vinto ben 6 delle ultime 8 gare, e sono a ridosso della zona play-off nel girone A d’Eccellenza. Hanno poi in Buffa un bomber implacabile, che ha già messo a segno ben 13 reti. Il Ponte Buggianese di mister Gutili però, non soffre di timori riverenziali, ed ha già dimostrato di giocarsela alla pari con tutti, conquistando anche vittorie importanti. Si preannuncia quindi un gran bel match, visto che sugli spalti dello stadio pontigiano ci sarà sicuramente una folta presenza di pubblico. Il dirigente bianco-rosso Gianni Sensi ha speso queste parole sugli avversari: "Il mister ha caricato tanto i ragazzi nel corso di questa settimana. Affrontiamo quella che in gergo si chiama una ’nobile decaduta’, ma soprattutto una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Hanno inoltre questo ragazzo, Buffa, che segna quasi sempre. Affrontare poi squadre di queste grandi città, per noi di Ponte Buggianese, è sempre un piacere e qualcosa di cui essere orgogliosi". "E’ una gara che tira fuori tanti stimoli, e che affronteremo a testa alta – ha poi affermato –. Dovremo stare attenti ai calci piazzati, e alle loro ripartenze, visto che hanno nella loro rosa tanti giocatori che hanno giocato anche in D ed in C. Se dovessimo giocare così come abbiamo fatto nelle ultime gare disputate, soprattutto in trasferta, si può fare tranquillamente risultato".

La ventesima giornata del campionato di eccellenza vede la Valdinievole Montecatini (20 punti) andare a Cecina per tentare l’aggancio. Lo Sporting con 23 è subito lì e l’imperativo è quello di tornare con l’ intera posta. I presupposti ci sono, la squadra è cresciuta nell’ ultimo periodo e il ritorno alla vittoria di domenica scorsa ha ridato ai ragazzi di mister Tocchini il morale per rialzarsi con la possibilità di avere nel mirino la formazione del litorale tirrenico. I rossoblù arrivano dalla sconfitta di Santa Croce e vorranno quindi smuovere la classifica per non farsi raggiungere. "A Cecina dobbiamo fare una grande prestazione – commenta il trainer biancoceleste – non dobbiamo perdere, servirà calma, non farsi prendere dalla frenesia di affondare subito perché si potrebbe diventare vulnerabili, abbiamo dieci partite davanti, dobbiamo fare un passo alla volta senza avere paura, col Castelfiorentino sono riusciti a vincere anche la paura e si è ripresa anche un po’l’ autostima ma c’è ancora molto da lavorare, i ragazzi devono convincersi che hanno le possibilità per mettersi in evidenza e dare alla squadra quella mano che serve. Dieci partite ancora – ha concluso Tocchini – per fare i punti necessari alla permanenza in categoria, cosa determinate per la tifoseria e la città, non vogliamo fallire".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono