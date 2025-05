Montecosaro salva in Prima Categoria, Casette d’Ete retrocede dopo il play-out

Montecosaro 1 Casette d’Ete 1

Follenti, Del Gobbo (85’ Strappa), Doda, Baiocco (103’ Corradini), Marziali Claudio, Quintabà, Pancotto, Mazzante (85’ Cartuccia), Quinzi Edoardo (93’ Camerlengo), Quinzi Giacomo, Chierichetti. All. Birilli.

CASETTE D’ETE: Fall, Bergamini, Usignoli (67’ Pistelli), Cardinali, Spinozzi, Belluccini (67’ Sguigna), Moufanin (67’ Di Modica), Marziali Joel (73’ Barbizzi), Cerbone, Rotaro, Castricini (95’ Jacoponi). All. Ciglic.

Arbitro: Tarli di Ascoli (Busilacchi – Di Tella). Reti: 71’ Di Modica, 75’ Pancotto.

Il Montecosaro resta in Prima categoria, il Casette d’Ete dopo una sola stagione torna in Seconda Categoria. Questo il verdetto del campo dopo un play-out che si è protratto fino ai tempi supplementari e terminato in parità (1-1). Dopo una stagione molto sofferta può finalmente esplodere la gioia del Montecosaro, delusione profonda e lacrime per il Casette d’Ete. Partita molto bloccata con le formazioni attente a non scoprirsi nel primo tempo. Ripresa con il Casette d’Ete che tenta il tutto per tutto. Al 71’ il gol dell’ex Di Modica, appena entrato, che sblocca il risultato sfruttando nel migliore dei modi l’assist di Cerbone. Ma dopo appena 4 minuti il montecosarese doc Pancotto ristabilisce la parità con un colpo di testa. Il pareggio signfica salvezza per il Montecosaro mentre gli ospiti devono vincere per mantenere la categoria. Si va ai supplementari. I padroni di casa tengono duro, sono attenti e rischiano pochissimo, quando l’arbitro dà i tre fischi esplode la gioia tra i sostenitori locali mentre quelli ospiti sprofondano nella delusione.