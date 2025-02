Montefano. Amadio: "Tre punti meritati con l’Osimana. Messo fine a un momento no in casa»

Tre punti d’oro per il Montefano che dà continuità alla vittoria di sette giorni fa in casa dei Portuali Dorica. "Ritengo meritato il successo sull’Osimana – spiega Peppino Amadio, allenatore della formazione viola – anche il gol decisivo è arrivato alla fine, però la mia squadra ha disputato una prestazione gagliarda mettendo un qualcosa in più rispetto all’avversario".

È una vittoria importante perché ha messo un punto dopo le sconfitte interne con Tolentino e K Sport Montecchio Gallo. "Era ora di invertire la tendenza casalinga quando ultimamente, pur giocando bene, non abbiamo raccolto nulla per leggerezze".

I tre punti conquistati nel match contro l’Osimana si sono aggiunti a quelli del turno precedente in casa dei Portuali Dorica. "Un bottino che ci trasmette maggiore tranquillità, ma di certo non è il caso di abbassare la guardia perché il pericolo è sempre dietro l’angolo e ci sono ancora tante gare da disputare. È indubbio che sia stato molto importante avere dato continuità alla vittoria in casa dei Portuali".

A proposito di calendario, nel prossimo turno i viola giocheranno a Monte Urano. "Ecco un’altra gara dall’elevato peso specifico – chiarisce Amadio – affrontando un avversario che è dietro di noi in classifica e in questo caso i punti valgono doppio". All’andata il Monturano ha vinto a Montefano e per la squadra di Amadio c’è anche una motivazione in più.