MONTEFANO-Chiesanuova. Luci e ombre del derby

Da vice campione in carica, il Chiesanuova ha onorato subito con un importante blitz il cammino in Coppa Italia. Nello 0-1 di Montefano c’è la firma del nuovo portierino Zannotti, classe 2007 che Mobili ha schierato nonostante l’acquisto dell’esperto Monti pochi giorni prima. Per il tolentinate, cresciuto nel vivaio cremisi, è stato l’esordio assoluto tra i grandi. Una domenica già speciale che è diventata indimenticabile. Premesso che il Montefano due opportunità se l’è mangiate ed ha preso un palo, lei ha compiuto almeno un paio di parate decisive. Quale la più difficile? "Quella su Stampella sono stato reattivo d’istinto, quella su Fossi dovevo rialzarmi velocemente. Non saprei, comunque è bello non aver preso gol e aver vinto". Perché nella prima mezzora il Montefano vi è stato così superiore, sfiorando più volte il gol? Questione di gambe, di approccio mentale o di chimica dato che tra porta e difesa eravate per 4/5 nuovi? "In effetti loro sono stati molto intensi, correvano tanto. Noi comunque siamo stati bravi a reagire nella ripresa". Quanto vorrebbe giocare domenica contro la squadra della sua città? "Ci terrei molto, ma capisco che abbiamo un portiere forte come Monti. Anzi la sua presenza mi aiuta perché mi fornisce tanti consigli utili".

Andrea Scoppa