Montefano. "Ecco un altro esame»

"Ci attende una partita complicata a Montegranaro, ma il Montefano sta bene mentalmente e la partita contro la Maceratese, nonostante la sconfitta, è stata ben interpretata e giocata". Stefano Bonacci, presidente del club viola, è già proiettato alla prossima partita. "A noi – aggiunge – mancano ancora dei punti per stare tranquilli". E allora, prima si fanno e meglio è, a cominciare dalla gara a casa del Montegranaro. "Si tratta di un avversario che vanta uno dei migliori reparti offensivi del campionato, il portiere è un top e ha un ottimo centrocampo, ha pagato la mancanza di continuità dettata anche dagli infortuni". Il Montefano ritroverà nell’altra metà campo un ex. "Ci troveremo contro il grande centrocampista Sindic che ha deciso di cambiare con il nostro massimo dispiacere, si tratta d un calciatore forte sul piano tecnico e ha lasciato un ottimo ricordo". All’andata il Montegranaro aveva raccolto il massimo sul campo del Montefano. "Per noi – ricorda Bonacci – era un periodo complicato. In quella occasione gli ospiti hanno vinto grazie agli attaccanti che hanno saputo sfruttare al massimo ogni errore o indecisione". E così per domenica servirà una prestazione attenta e concentrata da parte dei viola, che hanno i mezzi per muovere la classifica in un finale di stagione dove sono vietati passi falsi, specialmente nelle partite contro le formazioni che sono nelle zone calde della classifica.