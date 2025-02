Montefano. Ferretti: "C’è l’Osimana, fondamentale l’approccio»

"Ci ha dato fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi la netta vittoria in casa dei Portuali Dorica". Daniele Ferretti, esperto giocatore del Montefano, sottolinea cosa ha garantito il successo di domenica scorsa dove ha segnato due gol dei quattro rifilati dai viola agli avversari. "Si trattava di uno scontro diretto – aggiunge – e non potevamo fallire, ci sono gare che non si possono sbagliare e contro i Portuali era una di quelle". E adesso il calendario mette di fronte al Montefano l’Osimana. "Tutto dipenderà da noi, possiamo indirizzare la gara in una direzione a seconda di l’approcciamo".

Per Ferretti è il ritorno in Eccellenza dopo tanti anni spesi soprattutto tra serie C e D. "Ho trovato un torneo difficile. Ci sono tante squadre che giocano con pochissimi under, in campo c’è così molta esperienza ed ecco che si alzano i livelli di attenzione. È scontato che ci sia una differenza con le formazioni di bassa classifica".

Ferretti spiega cosa l’ha convinto ad accettare le proposte del Montefano. "Ho fatto una chiacchierata con il diesse (Lorenzo Gigli) e in lui ho trovato una persona seria e competente, poi mi ha parlato molto bene della società. La scintilla scocca quando trovo serietà e passione. Poi mi ha colpito l’ambiente familiare del Montefano, una piccola realtà dove si può fare bene".

E Ferretti cosa può dare a questa realtà? "Porto con umiltà l’esperienza maturata in anni di calcio. io sto bene – conclude – e posso dare ancora tanto a livello di campo".