Montefano già in condizione per la Coppa Italia

PORTUALI ANCONA

: Strappini, Martedì (30’ st Angelucci), Bernardi, Galeotti (20’ st Cingolani A.), Bambozzi (30’ st Lorenzini), Frulla (30’ st Camilloni), Ferretti (30’ st D’Angelo), Fossi (7’ st Bonacci), Rombini (20’ st Stampella), Nardacchione (20’ st Cingolani S.), Castignani (30’ st Moglie).

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Tucci, Sassaroli, Ragni, Rinaldi, Testoni, Paloka, Franca, Gioacchini, Serio, Lucesoli.

Reti: 16’ Nardacchione, 35’, 6’ st e 17’ st Ferretti, 39’ st Stampella.

È stato un buon confronto tra formazioni che accusano assenze di rilievo, ma sia Montefano che i Portuali Ancona hanno destato una buona impressine. La formazione viola è in continua crescita e ciò è di buon auspicio considerando che da domenica prossima si comincia a fare sul serio: i viola riceveranno il Chiesanuova per la Coppa Italia e sette giorni dopo se la vedranno sul proprio terreno contro la Sangiustese. L’aspetto positivo è che tutti i giocatori si sentono partecipi del progetto portato avanti dall’allenatore Bilò (foto del Montefano Calcio) che è recepito dalla squadra. Adesso si pensa a domenica partendo da alcune certezze, come l’ennesima buona priva di Ferretti che, oltre ai tre gol, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la formazione.