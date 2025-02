MONTEFANO. Gigli: "A Monte Urano un match importante. Diamo un seguito alle ultime due vittorie»

"La partita a Monte Urano è importante quanto le due precedenti contro cui abbiamo ottenuto risultati fondamentali contro Portuali Dorica e Osimana". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, guarda al match di domenica che mette di fronte un avversario che deve risalire la china. "Si tratta – aggiunge – di un passaggio significativo e di peso della stagione". I viola giocheranno in casa della terzultima e nel girone di ritorno ha raccolto poco. All’andata il Monturano ha vinto a Montefano. "Dopo quella sconfitta – ricorda Gigli – è arrivato in panchina Amadio. Domenica troveremo un avversario che dovrà assolutamente fare risultato perché ultimamente non ha fatto punti pur avendo un buon organico ed essendo ben allenato. Dovremo presentarci concentrati e attenti, servirà una prestazione di spessore per dare seguito alle ultime due prove in cui abbiamo centrato 6 punti". Le vittorie con i Portuali Dorica e con l’Osimana hanno permesso ai viola di compiere un significativo passo avanti. "Sono cresciute l’autostima, la fiducia – spiega Gigli – e nel contempo alcuni elementi importanti sono sorretti da una buona condizione. Però pure nei momenti difficili c’è stata una forte unione tra società, staff tecnico e squadra, ritengo che tale compattezza è fondamentale perché dà i suoi frutti". Nelle ultime due partite Ferretti ha segnato ogni volta una doppietta. "Sta trovando la forma migliore e ne trae vantaggio la squadra perché è un giocatore di qualità, spessore e personalità. A ciò aggiungiamo l’importante rientro di Palmucci". Domenica il Montefano non potrà contare sugli indisponibili Di Lallo, Orlietti e D’Auria.