Montefano. Il tecnico Bilò:: "Una sconfitta immeritata»

"Usciamo senza punti, e pebnsare che nel primo tempo abbiamo gestito la gara e loro hanno sfruttato l’occasione concessa, nella ripresa abbiamo fatto bene ma non abbiamo sfruttato le diverse opportunità". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, tira le somme dopo la sconfitta a casa del Chiesanuova. "C’è tanta rabbia – aggiunge il tecnico – e sui volti dei miei giocatori era dipinta la delusione, ma dobbiamo credere nel lavoro. Abbiamo messo alle corde il Chiesanuova, una squadra forte, e per di più lo abbiamo fatto sul suo campo. Sono soddisfatto dalla prova, ma c’è tanto rammarico per le occasioni non trasformate". Il tecnico guarda avanti. "Il vento girerà presto e noi abbiamo le nostre buone carte da giocare". E adesso la squadra si rimette al lavoro perché domenica la formazione viola è chiamata a una partita ricca di insidie contro l’Urbania, costruito per un campionato di vertice. È l’occasione per invertire la rotta dopo le sconfitte esterne con Matelica e Chiesanuova.