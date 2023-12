Montefano. Mariani: "C’è da rialzarsi con l’Azzurra Colli dopo l’ultima sconfitta»

"Siamo caduti contro la Civitanovese, l’importante è rialzarsi subito". Nico Mariani, allenatore del Montefano, volta pagina ed è proiettato sul match di oggi alle 15 in casa dell’Azzurra Colli. "Affrontiamo un avversario – aggiunge il tecnico – che inspiegabilmente si trova in fondo alla classifica. Si tratta di una squadra con una rosa importante, dove ci sono elementi di categoria superiore, di qualità, ben allenata e di certo farà di tutto per vendere cara la pelle e noi dovremo fare lo stesso, quindi spetta solamente a noi".

Il tecnico viola non potrà contare su alcuni elementi, tra i quali Alla, Palmucci, Monaco, Sindic non è al top, in compenso torna a disposizione Giovanni De Luca. "Come periodo – spiega il tecnico – non è un periodo positivo sotto il profilo degli infortuni, ma tutti gli elementi della rosa si allenano con impegno, sono bravi e sono assolutamente certo che farà bene chi sarà impiegato. Le assenze non devono essere affatto viste come un alibi, poi io credo fermamente nel gruppo e questo organico mi fa stare tranquillo. Sono certo – conclude Mariani – che faremo una grande prestazione contro l’Azzurra Colli e ci getteremo alle spalle la sconfitta di domenica scorsa quando abbiamo commesso anche degli errori".