Montefano. "Vittoria importante, così abbiamo tenuto a distanza i Portuali»

"Tre punti fondamentali contro una formazione che era sotto di noi ed era importante tenerla a distanza". Peppino Amadio (foto), allenatore del Montefano, parla del successo in trasferta contro i Portuali Dorica. "Abbiamo disputato una buona partita – aggiunge – e ritengo che il risultato sia giusto". C’era anche da riscattare la sconfitta interna con la K Sport. "Ogni partita – spiega il tecnico – ha una storia a sé, la settimana precedente contro i pesaresi avevamo giocato bene, magari commettendo qualche leggerezza e una squadra forte ne approfitta subito. Anche contro i Portuali c’è stata qualche sbavatura, ma contro una big ogni errore può essere fatale perché ti punisce subito".

Nelle ultime stagioni il fattore campo era rilevante a Montefano, mentre quest’anno la squadra ha fatto registrare cinque passi falsi interni. "È cambiata la squadra, i campionati sono differenti e purtroppo abbiamo accusato dei problemi che stiamo cercando di risolvere. Non dimentichiamo che abbiamo delle defezioni in difesa, alla viglia della gara contro la K Sport ci siamo trovati senza tre titolari". Ed ecco l’arrivo del difensore Davide Bianchi. "Numericamente eravamo corti,, si tratta di un giocatore con diversi campionati sulle spalle". E adesso testa alla gara interna con l’Osimana. "Un’altra partita importante in cui cercheremo di sfatare il fattore casalingo cercando di invertire la tendenza".