Montegranaro trionfa 4-1 contro Osimana nell'ultima di Eccellenza

montegranaro

4

osimana

1

: Cannella, Pagliarini, Stortini, Urbinati, Capodaglio, Malavolta (12’st Iuvalè), Rozzi, Capponi (37’st Chimezie), Jallow (40’st Alidori), Capasso (6’st D. Torricini), Rotondo (30’st P. Torricini). All. Mengo

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Fermani (42’st Modesti), Bambozzi, Patrizi, Pigini, Triana (23’st Colonnini) Borgognoni (30’st Taborro), Mafei (46’ Bargelletti), Bonaventura (6’st Bugaro), Alessandroni. All. Labriola

Arbitro: Caporaletti di Ancona

Reti: 3’ Capponi, 22’ Jallow (rig), 33’ Bambozzi, 13’st Rotondo, 39’st Jallow

Note. Ammoniti: Capasso, Bambozzi; Recupero 0’pt - 3’st

Trionfo del Montegranaro nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza, dove i gialloblù affrontavano l’Osimana. Gara di fine stagione tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato, quella andata in scena tra le due squadre. Entrambi i tecnici danno spazio a qualche giovane e a chi ha giocato meno nel corso dell’anno. Parte forte il Montegranaro, che dopo tre giri di lancette passa in vantaggio con Capponi.

L’inizio dei veregrensi è positivo, perchè al 22’ arriva anche il raddoppio firmato da Jallow su rigore. L’Osimana ha un moto di orgoglio e accorcia le distanze con Bambozzi intorno alla mezz’ora. Nella ripresa diversi cambi per parte e altre due reti da parte del Montegranaro, con Rotondo e ancora con lo scatenato Jallow, che fissa il punteggio sul 4-1. Montegranaro che chiude quindi la stagione al settimo posto, superando proprio l’Osimana, che scivola in ottava posizione. Per le due squadre una stagione in cui forse ci si aspettava qualcosa in più, ma l’incapacità di dare continuità ai risultati è risultata decisiva nei rispettivi cammini, che si chiudono a ridosso della zona playoff.