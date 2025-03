Montelupo, super rimonta. Prestazione da incorniciare

MONTELUPO2ATLETICO MAREMMA1

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Cerrini (60’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi (90’ Ferrmaca), Torrente (76’ Masoni), Ndaw (76’ Pucci), Caparrini (71’ Marrazzo). All.: Lucchesi.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Presicci, Rosi, Rigutini, Ferraro, Gentili, Vettori, Amorfini, Coli, Rodriguez, Scozzafava. A disp.: Beligni, Cozzolino, Picchianti, Sabatini, Sarzilla, Ciolli, Forieri, Sabatini. All.: Lorenzini.

Arbitro: Fracasso di Pisa.

Rete: 2’ Coli; 55’ Caparrini; 66’ Bartolozzi.

MONTELUPO FIORENTINO – Prestazione da incorniciare per il Montelupo, che batte in rimonta la seconda forza del girone e aggancia momentaneamente al quarto posto il Centro Storico Lebowski. Pronti via e su un lungo lancio dalle retrovie gli ospiti passano con Coli, che buca centralmente la difesa dei padroni di casa e trafigge Lensi. Immediata la reazione degli amaranto, che già prima dell’intervallo sfiorano più volte il pari con una punizione laterale salvata sulla linea, un tiro a botta sicura di Torrente deviato in angolo dal portiere e un diagonale nel finale da posizione decentrata che non trova lo specchio della porta. La squadra di Lucchesi, però, domina anche nella ripresa e al 55’ trova il meritato pari con una punizione di Caparrini, leggermente deviata dalla barriera. Passano undici minuti e ancora su calcio piazzato arriva il sorpasso: stavolta è Bartolozzi a disegnare una perfetta traiettoria dal limite. L’Atletico Etruria non riesce a reagire e, anzi, è il Montelupo ad andare vicinissimo al terzo gol prima con Cintelli e poi con Masoni.

Simone Cioni