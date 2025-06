Monterappoli conferma Koceku e Marconcini per la Seconda Categoria 2025-‘26

Altra doppia conferma in casa Monterappoli, che anche nel campionato di Seconda Categoria 2025-‘26 si affiderà ai suoi due attaccanti Florian Koceku e Matteo Marconcini. Il primo, più esperto (è un classe 1993) è reduce da un’annata condita con 11 reti, di cui due pesantissime nel successo al play-out contro il Cobra Kai, decisivo per la salvezza. Un’esempio per ‘fame’ e sacrificio, a cui abbina anche visione di gioco e grande tecnica. L’altro, otto anni più giovane, ne ha invece messi a segno sei mettendosi in mostra soprattutto per il grande attaccamento alla maglia, che nel giro di poco tempo ne ha fatto un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Salgono così a cinque i componenti della rosa 2024-‘25 confermati anche per la prossima stagione, dopo il portiere Lorenzo Nozzoli (‘96), il jolly difensivo Marco Bagnoli (‘99) e l’esterno offensivo Jacopo Ninci (‘01). Prosegue quindi in casa neroverde il lavoro del direttore sportivo Bartolo Puccia, nell’allestire una squadra con l’intento di tornare a competere per obiettivi più prestigiosi di una semplice salvezza.