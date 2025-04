Monterappoli in Seconda Categoria: vittoria decisiva contro Cobra Kai

monterappoli

3

cobra kai

2

MONTERAPPOLI: Nozzoli, Massetani, Tanzini (52’ Fontanelli), Bruno J., Bagnoli, Pace, Koceku, De Maria, Marconcini (8’ Botti), Scappini, Fanuele. A disp.: Bruni, Mantelli, Ninci, Sciarrino, Valentini, Zahouani. All.: Bruno M.

COBRA KAI: Vannini, Bacci, Barletti, Conti, Evans, Gonnelli, Mannucci, Moscardi, Orlandi G., Tavanti, Timonieri. A disp.: Bacigalupo, Catoni, De Cicco, Giovannetti, Lo Jacono, Mele, Nencioni, Orlandi T., Yusuf. All.: Marra.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 17’ Mannucci; 58’ De Maria; 60’ Barletti; 65’ e 90’ Koceku.

CAMBIANO – Obiettivo raggiunto. Il Monterappoli va due volte sotto e vede i fantasmi della retrocessione, ma riesce sempre a rimontare e allo scadere piazza anche il sigillo definitivo che significa Seconda Categoria anche nella prossima stagione. Nel play-out del girone F a Cambiano i neroverdi empolesi perdono subito per infortunio Marconcini e al 17’ subiscono il gol del Cobra Kai, con Mannucci sugli sviluppi di un corner. In avvio di ripresa gli ospiti colpiscono anche una traversa, ma al 58’ in mischia De Maria firma il pari. Passano appena due minuti, però, e la squadra di Marco Bruno torna in svantaggio complice il preciso diagonale di Barletti. Il Monterappoli non ci sta e reagisce per l’ennesima volta: al 65’ ci pensa Koceku a firmare il 2-2, spostandosi la palla sul sinistro e non lasciando scampo a Vannini. Il pari basterebbe ai padroni di casa per salvarsi, ma solo se mantenuto anche dopo i supplementari. Extra time che però non si disputerà perché proprio al 90’ ancora Koceku trova il definitivo 3-2 con una pregevole conclusione dalla distanza.