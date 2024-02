"Monteroni vince 2-1 contro Nuova Radicofani in una partita apprezzabile"

MONTERONI

2

NUOVA RADICOFANI

1

MONTERONI D’ARBIA - Il Monteroni fa valere la legge del campo amico e ottiene il successo pieno nella partita con la Nuova Radicofani. Finisce 2-1 in Valdarbia per la formazione di casa, ma anche gli ospiti offrono il meglio del proprio rendimento. Anche in assenza di punti, la prestazione della Nuova Radicofani è da considerarsi incoraggiante. Cicino e Chiappone i realizzatori per i padroni di casa. Rossi per la Nuova Radicofani. È 2-1, dunque, in una partita piacevole e apprezzabile nei contenuti, con i riscontri numerici che premiano un Monteroni più concreto in zona gol.