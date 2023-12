Monteroni vince 3-0: Pievescola battuta in casa

Monteroni

3

Pievescola

0

MONTERONI – Reti tutte nella ripresa. Primo tempo equilibrato, con qualche occasione da gol per il Monteroni (in particolare con Cicino) e con una traversa per il Pievescola. Dopo l’intervallo bastano 20 secondi ad Oliviero per sbloccare il match di piatto su cross di Cicino. Al 51’ è Vullo a raddoppiare con un tiro da fuori area. Il Pievescola non punge e in contropiede i locali vanno vicino al tris con Cicino e Furi. All’80’ ecco il 3-0 su rigore di Chiappone. A fine gara, il mister Sandro Cresti commenta: "Vittoria importante in vista del big match di Radicondoli contro la capolista: peccato per i punti persi per strada".