Montespertoli, buon test. Castelfiorentino battuto

Castelfiorentino United e Montespertoli si sono affrontate in amichevole al Neri di Castelfiorentino. L’hanno spuntata 2-1 i gialloverdi ospiti che hanno fatto valere la categoria di differenza (Eccellenza contro Promozione) e i 10 giorni di allenamenti in più sulle gambe. Al di là di questo e del risultato finale, comunque, le due compagini hanno dato vita a una buona partita che ha fornito interessanti spunti tecnico-tattici ai due allenatori.

In casa Castelfiorentino mister Scardigli ha provato subito gli ultimi due arrivati: il centrocampista classe 2002 Tommaso Chiti, reduce da un 2023-24 diviso tra Certaldo in Serie D (12 presenze) e Sinalunghese in Eccellenza (18 gare e un gol) ma con alle spalle altri 78 ‘gettoni’ nella massima categoria dilettanti tra Badesse e Poggibonsi, e il coetaneo attaccante Ederaldo Mirashi, che torna in gialloblu dopo due anni nel Castelfiorentino Amatori con cui nel 2023 ha vinto il titolo Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Detto che per i castellani ha segnato Bagnoli e per gli ospiti i giovani Lotti (‘04) e Biliotti (‘06), ecco le due formazioni. Castelfiorentino United: Iacoponi, Duranti, N’guessan, Calonaci Y., Fiorini, Pisaneschi, Chiti, Leoncini, Mirashi, Mori, Milanesi. Sono entrati: Neri, Nidiaci, Maltinti, Sebastiano, Benedettino, Reale, Bagnoli, Koceku, Babacar, Locci, Castaldi, Orsi. Montespertoli: Biotti, Fiaschi, Corradi, Conti, Calonaci A., Pecci, Rosi, Raba, Lotti, Maltomini, Biliotti. Sono entrati: Romano, Liberati, Trapassi, Lensi, Marcacci, Gasparri, Mangani, Marchi.