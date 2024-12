Montespertoli: chance per risalire la classifica. Domani per Fucecchio e Certaldo gare casalinghe

Questo pomeriggio alle 14.30 il Montespertoli apre l’ultimo turno di Eccellenza di questo 2024 con l’anticipo della prima giornata di ritorno del girone A. Al Molino del Ponte di Baccaiano arriva il Real Forte Querceta, che insegue i gialloverdi valdelsani a quattro lunghezze di distanza. Posta in palio importante, quindi, per la squadra di Sarti che vuole evitare la zona play-out. All’andata, nell’esordio stagionale, furono i versiliesi ad avere la meglio per 1-0. In questa finestra di mercato invernale il Montespertoli ha riabbracciato, dopo una stagione al Montecatini, il centrocampista Veraldi (in foto con il diesse Tanini) che sarà a disposizione da gennaio. Tutte e due di scena domani alle 14.30 invece le altre due squadre locali dello stesso raggruppamento. Al Corsini di Fucecchio i bianconeri ospiteranno lo Sporting Cecina, terza forza del campionato e vittorioso 1-0 all’andata ma reduce dal ko di Montespertoli. Il Certaldo riceverà invece la Massese, in piena corsa per un posto nei play-off. Mister Corsi dovrà fare a meno dello squalificato Bettoni.